Дочка Олі Полякової, Маша Полякова, показала дивовижні кадри з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Маша Полякова, на карантині не сумує. Дочка зірки вирішила ділитися результатами своїх фотосетів з особистого архіві, адже Маша займається моделінгом і мріє пов'язати своє життя з творчістю, правда, не знає, на якій сфері зупинитися.

Покищо дочка "Королеви ночі" публікує свої ефектні фотосети, один з яких справив незабутнє враження на її численних підписників.

Маша відображена в об'ємній куртці жовтого кольору з чорними вставками і написами. Під низ вона накинула чорну кофтинку з анімешним малюнком. Вона додала вбранню "родзинку" у вигляді великого срібного ланцюжка на шиї, яка підкреслила її стильний образ. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала макіяж в природних тонах, буквально переплюнувши зоряну маму.

"Ну що ви хлопців як вам вдома . А як мати тепер стосунки на відстані?🐥", - запитала молодша Полякова у передплатників.

Підписники дівчини скупали Машу в компліментах, а також відповіли на її питання.

"Красуня 😍😍😍❤️", "Машка милашка😊", "Дуже нудно вдома без друзів😔", "Богиня 🍒", "Стосунки на відстані? Це піпець просто 😭😭😭", "Огоо😻🔥😻дуже🔥😻😻😘 красива🔥", "шикарна", "Яка ж ти красива, 🔥🔥🔥 мамина копія 👍👍👍".

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