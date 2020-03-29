Дочка Олі Полякової, Маша Полякова, показала дивовижні кадри з нової фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, Маша Полякова, на карантині не сумує. Дочка зірки вирішила ділитися результатами своїх фотосетів з особистого архіві, адже Маша займається моделінгом і мріє пов'язати своє життя з творчістю, правда, не знає, на якій сфері зупинитися.
Покищо дочка "Королеви ночі" публікує свої ефектні фотосети, один з яких справив незабутнє враження на її численних підписників.
Фатальна помилка Зеленського, посилення карантину в Україні і удар долара - головне за ніч
Роздягнена Белла Хадід без сорому блиснула своїми принадами, Дженнер позаздрила: «Королева»
Курс валют взяв вихідний, долар і євро готують нову атаку: що чекає на українців
Боєць UFC нокаутував незнайомця на вулиці, відео: впав і не зміг встати
Маша відображена в об'ємній куртці жовтого кольору з чорними вставками і написами. Під низ вона накинула чорну кофтинку з анімешним малюнком. Вона додала вбранню "родзинку" у вигляді великого срібного ланцюжка на шиї, яка підкреслила її стильний образ. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала макіяж в природних тонах, буквально переплюнувши зоряну маму.
"Ну що ви хлопців як вам вдома . А як мати тепер стосунки на відстані?🐥", - запитала молодша Полякова у передплатників.
Підписники дівчини скупали Машу в компліментах, а також відповіли на її питання.
"Красуня 😍😍😍❤️", "Машка милашка😊", "Дуже нудно вдома без друзів😔", "Богиня 🍒", "Стосунки на відстані? Це піпець просто 😭😭😭", "Огоо😻🔥😻дуже🔥😻😻😘 красива🔥", "шикарна", "Яка ж ти красива, 🔥🔥🔥 мамина копія 👍👍👍".
Нагадаємо, юна дочка Полякова показала "звірине" особа
Як повідомляла Politeka, дочка Полякової в крихітному бікіні показала, ніж її обдарувала мати-природа.
Також Politeka писала, що дочка Полякової в прозорій сукні розповіла про головний секрет.