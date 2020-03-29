Популярна українська модель Алла Костромічева показала фанатам, як проводить час під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сториз в Instagram української зірки.

Зазначимо, що на час карантину всі українські селебріті закрытылись у себе вдома, скасували концерти. Щоб не втрачати популярність, вони виходять у прямі ефіри, роздають поради шанувальникам і часто проводять домашні тренування. Слідом за Настею Каменських пішла і українська модель Алла Костромічева.

«Тренування сьогодні в 18:00 по Києву в прямому ефірі. Приєднуйтесь!», – вона підписала фото в сториз, на якому лежить на карематі без макіяжу і посміхається.

Також красуня засвітила декольте у вузькому короткому топі чорного кольору. Але коментувати публікацію в сториз шанувальники не змогли.

Нагадаємо, що раніше Костромічева вже показувала, як виглядає в цьому вбранні для тренувань.

«Красуня», «Вау, яка природна. Неймовірна краса», «Божественна Алла. Супер вигляд», «Я чомусь подумав спочатку, що це Гретта Тумберг», «Така миленька», «дуже красива», - пишуть вони.

До цього ми писали, що провідна модельного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева опинилася в пастці в Німеччині з-за введеного там надзвичайного стану та закриття повітряного простору в Україні.

Супермодель намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували за кілька годин до того, як у нашій країні набули чинності обмеження в'їзду з-за кордону.

Як ми раніше повідомляли, Алла Костромічева покрасувалася роздягненою на відпочинку. На фото вона сидить на сходинках з розпущеним волоссям і загадково дивиться прямо в об'єктив камери. На артистці, найімовірніше, темний роздільний купальник. У всякому разі, темні трусики на ній видно чітко.

Крім іншого, манекенниця продемонструвала струнку фігуру: довгі підкачані ніжки, практично сталево прес, спокусливі стегна.

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