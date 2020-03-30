В мережу потрапили фотографії зірок з яскравим кольором волосся

Далеко не всі дівчата вирішуються на сміливі б'юті-експерименти. У цій добірці зірки, які не побоялися пофарбувати волосся в яскраві і незвичайні кольори.

Так, Віра Брежнєва тільки одного разу носила рожевий колір волосся і більше до нього не поверталася. Мабуть, не припав до смаку стиль підлітка, яким робив її оновлений імідж шибеника з відрослими корінням.

Зірка шоу «Орел і решка» Настя Ивлеєва прославилася і стала улюбленицею мільйонів шанувальників в образі платинової блондинки. Останнім часом популярна блогер і ведуча воліє фарбувати волосся в рожевий і бузковий кольори, щоб продовжувати дивувати фоловерів в мережі.

Також відома співачка Анна Сєдокова одного разу була не брюнеткою і навіть не блондинкою. Вона вибрала епатажний яскравий малиновий колір свого волосся, чим і вразила публіку наповал.

Супермодель Джіджі Хадід, сестра знаменитою Белли Хадід, теж любить «дівчачі» кольору, і тому вирішила перефарбуватися в рожевий. Однак, вона не врахувала, що тонік швидко змивається з волосся, і її пасма стали іржавого выцвелого відтінку.

Зарубіжні зірки невпинно дивують публіку. Так, Леді Гага і Брітні Спірс запам'яталися шанувальникам з рожевим і блакитним кольором волосся відповідно.

Зірка серіалу «Гра Престолів» Мейсі Вільямс після закінчення зйомок змінила каштановий колір блідо-синій і жодного разу про це не пошкодувала.

А ось зірка вампірської саги "Сутінки" Крістен Стюарт вразила більш кардинальною зміною зовнішності. Вона не тільки підстриглася "під хлопчика", але і зробила незвичайну розтяжку кольору до коренів: від червоного до блонда, і закінчуючи чорним корінням.

А ось інста-діва і супермодель Кайлі Дженнер змінити колір волосся, як пальцями клацнути - її стилісти втілюють будь-яку її фантазію в мить. Так, красуня стала отруйно-зеленого кольору, після чого повернулася до більш натуральним відтінкам.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

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