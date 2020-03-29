Фотомодель і дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова показала розкішне тіло в розстебнутому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я - жінка, яка прийшла з бавовняних полів Півдня. Звідти мене перевели в приміщення для миття посуду. Звідти мене перевели на кухарську кухню. І звідти я пішла в бізнес по виробництву виробів для волосся і косметика....Я побудувала свою власну фабрику на своїй власній землі. Мадам Сі Джей Уокер», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Логунова позує в розстебнутому вбранні, виставивши напоказ і струнке підтягнуте тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів.

«Уф, бомба», «красуня», «вогонь», «дівчина, ви супер», «вау, який приклад», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка, фотомодель і дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова показала розкішне тіло в одній білизні.

Так, дівчина позує в одній білизні напівсидячи, виставивши напоказ ідеальні ноги. Також можна помітити елегантний топ, який підкреслює її розкішні форми. Крім того, на Сторисе у себе вона розмістила смайлик у вигляді усміхненого сонця.

А шанувальники Логунової, оскільки знімок був розміщений в Сторисе, залишилися безмовні.

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