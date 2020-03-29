Зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва покрасувалася перед шанувальниками у новому неймовірному вигляді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Будинок», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Івлєєва позує лежачи, показавши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її фанатів.
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«Вогонь», «ну це мільйон лайків», «Коли нікуди не можеш піти, але одягаєшся заради фоток», «вигляд – топчик», «Оууу дитинко легше 😂😂😂🔥😍», «шикарна взагалі», - пишуть вони.
До цього ми писали, що зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва покрасувалася на нових фото в неймовірному вигляді
Артиска показала, як "постаріла".
Так на нових, оформлених за допомогою популярного в соцмережах програми, артистка красується в образі милої бабусі: в пальто, блузі з бантом, з короткою стрижкою і сивим волоссям.
Крім того Настя доповнили свій образ тростиною, з допомогою якої переміщуються старички, а також роговий старомодною оправою. Бабуся-Ивлеева ганяла голубів у парку, мирно сиділа на лавочці і загрожувала своєю палицею на камеру.
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