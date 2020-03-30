Регіна показала, як схудла за весь цей час

Регіна Тодоренко показала фігуру в короткій чорній сукні в дрібний горошок, здивувавши щасливим виглядом

Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках самих незвичайних фотосесій. Цього разу зірка зняла свій новий образ короткий міні-сукні перед зйомками російського шоу "Маски", в якому віднедавна виступає в ролі ведучої, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз ведуча в цей раз поділилася ефектним роликом зі зйомок - вона позує біля стіни в чорному платті в дрібний білий горошок, з красивою укладанням і яскравим макіяжем. Регіна сміється, крутячись з боку в бік, а також демонструє свою фігуру в новому іміджі.

В підпису ж зірка нагадала про своє шоу:

«#маскактоты Дивіться СЬОГОДНІ о 20:10 ! Як думаєте , хто ховається за маскою папуги ?», - написала Тодоренко.

Ось що відповіли користувачі:

«Шикарна♥️що за плаття?», «Красуня😍😍», «А що за трек?», «Красуня», «Павук-напевно Олена Ваєнга!», «А марка сукні?», «Круток відео💪», «Боже, що за шикарна дівчина, як на ній красиво виглядає сукня❤️🤯🤯», «Така красуня❤️ і плаття .... просто💐 що за плаття???», «Класна така 😍 плаття 🔥».

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна»,л» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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