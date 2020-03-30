33-річна Наталія Фріске, молодша сестра російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку, здивувала курортним відео

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, знятими під час відпустки на Шрі-Ланці (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Наталія постала на піщаному пляжі в плетеному купальнику: топі з бахромою і трусиках - чорного і солом'яного відтінків. Фріске походжала по пляжу, спокушаючи шикарною фігурою, і ні на секунду не припиняючи посміхатися.

Шанувальники засипали Наталю компліментами, а деякі подумали, що це старе відео з Жанною.

"Ти просто прекрасна 😍 😍"

"Чарівна❤️"

"По-моєму це про щастя)🤗"

"Копія Жанни. Як же ви схожі💖"

"Я думала це Жанна"

"Ви тут дуже схожа на Жанну🙏😍"

"Як же шкода, що Жанни немає з нами !😢"

"Яка Ви красива, Наташаааа❤️"

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске показала себе в квітчастому бікіні. Засмагла брюнетка постала в досить спокусливому образі, знявши бюст крупним планом, - від такого кадру можна отримати удар. В руках Наталія тримала кокос, з якого, судячи з усього, потягувала солодкий нектар.

Дівчина поділилася кадром в "сторіз", заодно розповівши дивовижну історію, що відбулася з нею на відпочинку. Виявилося, вона врятувала варана - ящірку, здатну досягати 2 метри в довжину.

"Ми його відбили від собак, тому що собаки почали його розривати, нам стало його шкода, і ми його віником-віником акуратненько ... він звичайно брикався, але ми відвели його у сусідній провулок. Собаки залишилися незадоволені", - поділилася сестра Жанни.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».