33-річна Наталія Фріске, молодша сестра російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку, здивувала курортним відео
Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, знятими під час відпустки на Шрі-Ланці (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Наталія постала на піщаному пляжі в плетеному купальнику: топі з бахромою і трусиках - чорного і солом'яного відтінків. Фріске походжала по пляжу, спокушаючи шикарною фігурою, і ні на секунду не припиняючи посміхатися.
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Шанувальники засипали Наталю компліментами, а деякі подумали, що це старе відео з Жанною.
"Ти просто прекрасна 😍 😍"
"Чарівна❤️"
"По-моєму це про щастя)🤗"
"Копія Жанни. Як же ви схожі💖"
"Я думала це Жанна"
"Ви тут дуже схожа на Жанну🙏😍"
"Як же шкода, що Жанни немає з нами !😢"
"Яка Ви красива, Наташаааа❤️"
Раніше ми повідомляли, сестра Фріске показала себе в квітчастому бікіні. Засмагла брюнетка постала в досить спокусливому образі, знявши бюст крупним планом, - від такого кадру можна отримати удар. В руках Наталія тримала кокос, з якого, судячи з усього, потягувала солодкий нектар.
Дівчина поділилася кадром в "сторіз", заодно розповівши дивовижну історію, що відбулася з нею на відпочинку. Виявилося, вона врятувала варана - ящірку, здатну досягати 2 метри в довжину.
"Ми його відбили від собак, тому що собаки почали його розривати, нам стало його шкода, і ми його віником-віником акуратненько ... він звичайно брикався, але ми відвели його у сусідній провулок. Собаки залишилися незадоволені", - поділилася сестра Жанни.
Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".
Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».