Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла в Инстаграме розповіла про ліпосакції

На кадрах Алла сидить у кріслі в куртці і футболці. Волосся у неї були зібрані у хвіст. На тлі можна побачити журнальний столик, стілець і інші елементи інтер'єру. На кадрах вона додала малюнок мікрофона біля вуха. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанат запитав у Алли, чи дійсно вона хоче ліпосакцію або це жарт.

"Те, що дівчина задала такий дивний питання і отримала такий дивний відповідь. Звичайно, нічого не збираюся робити: ні відпустки, ні ринопластику", - сказала Добкіна.

Раніше ми повідомляли, що старша дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася з шанувальниками найпотаємнішим.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео зі своїм сином Марком.

«Юний музикант. Дідусь..нам такий потрібен на 2 рочки», - написала Алла під відео.

Відзначимо, що Михайло Добкін не стримався і відповів на звернення дочки, запропонувавши їй спочатку купити гітару. Алла відповіла, що можна і гітару.

Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала нове фото в Instagram.

На фото Алла позувала в білих штанях і чорному піджаку. Під ним можна побачити футболку або майку. Образ Добкіна доповнила пишною укладанням волосся і кросівками. Фото робила дочка політика в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити стелажі, столики та інші елементи інтер'єру салону краси.

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