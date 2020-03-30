25-річна наречена Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася порадою з парами з великою різницею у віці

У минулому році Україну потрясла новина про роман 54-річного співака Віктора Павлика з його 25-річною концертним директором. Багатьох людей збентежила їх 29-річна різниця у віці. Однак, самі закохані активно захищають свої стосунки від нападок і не соромляться розповідати про особисте в мережі та інтерв'ю.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Репяхова вирішила присвятити темі різниці у віці цілий пост в своєму Instagram. Вона впевнена, що історія їх з Павликом стосунків доводить, що в цьому світі можливо все.

За словами дівчини, багато у чому їй допомогла уважна мама.

«Мені пощастило, моя мама завжди мене розуміла, підтримувала і я ніколи не думала про те, як їй все це розповісти і піднести по м'якше», - розповіла вона.

У той же час, кохана Павлика зазначає, що так пощастило далеко не всім. У зв'язку з цим вона поділилася своїми порадами з дівчатами, які зіткнулися з нерозумінням через свої стосунки з чоловіками з великою різницею у віці.

«Слухайте своє серце. Будьте індивідуальні. Бережіть СВОЮ історію. А соціум завжди буде змушувати мислити по шаблону» - написала Репяхова.

У своєму пості вона також поділилася спільною фотографією з Павликом, на якій співак позує з гітарою в руках, а дівчина обнімає його за плече.

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