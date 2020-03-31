Відома співачка Анна Седокова здивувала несподіваним зізнанням про те, як коронавірус і карантин змінили її життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сім'я. Бізнес. Команда. Я ось зараз в такому ах*у. Почула про 14 квітня. Розчула про 14 квітня. Створила групу швидкого реагування у компанії. Налила собі джин тонік, подвійний джин і попередила сім'ю, що з хати не вийду. Я не розумію, як далі. Я відповідальна за людей. Я хочу написати вам про те, які миленькі фільми дивлюся і як классненько все у мене, але у мене 20 співробітників і немає можливості платити повну зарплату, так як у мене попереду немає жодного концерту і я ще повинна повернути передоплати...», - йдеться в повідомленні.

Співачка навіть зізналася, що їй довелося випити кілька таблеток заспокійливого.

«Я випила 2 таблетки Валеріанки. Помедитировала. Подумала про хороше, але я так переживаю за тих, хто довірив мені свої життя. Переживаю за своїх музикантів, які залишилися без роботи. За всіх тих, хто через три дні залишиться без роботи і без зарплати. Робота була моїм глуздом і тим, що рятувало мене все життя. Я була в різному де**мо, але робота! Вона завжди була зі мною . Завжди виручала, а сьогодні ... Небеса, будь ласка, дайте нам сил. Дайте нам розуму. Дайте нам легковажності, щоб просто перечекати і не думати про завтра», - підкреслила вона.

При цьому Седокова стверджує, що любить своїх колег і роботу.

Сам пост зірка супроводжувала знімком, де вона разом з коханим лежить на ліжку. На обличчі співачки можна помітити зволожуючу маску.

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