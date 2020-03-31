Популярна телеведуча Ксенія Собчак розкрила деталі своєї хвороби

Про це зірка розповіла під час прямого ефіру в Instagram, передає Politeka.net.

За словами Ксенії Собчак, вона перехворіла коронавірусом COVID-19 ще до Нового року.

Під час прямого ефіру зі своїм чоловіком Ксенія Собчак, яку раніше запідозрили у спробі приховати вагітність, зізналася, що їй фахівці поставили діагноз «атипова пневмонія» і прописали антибіотики.

«Я давно перехворіла коронавірусом...Мене тепер вже нічого не бере. На початку грудня я звалилася зі страшною хворобою, просто лежала і не могла встати. Я ніколи до цього так не боліла. Кашель, температура, ломота», — з тривогою згадувала популярна телеведуча.

Ксенія Собчак також додала, що після підступної хвороби у неї з'явилися ускладнення, вона втратила голос, який допоміг відновити фоніатр.

«Мені адреналін капали через трубочку», — резюмувала вона під час прямого ефіру з Костянтином Богомоловим.

Варто відзначити, що напередодні мати Ксенії Собчак госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19 і пневмонією, але результати тесту виявилися негативними.

Раніше ми розповідали про те, що у соцмережах почали ходити чутки, що Ксенія Собчак вагітна від свого чоловіка Костянтина Богомолова. Її запідозрили у "положенні" після відвідування світського заходу.

Присутні гості помітили у Ксенії кругленький живіт. Через якийсь час Ксенія Собчак відреагувала на чутки і заявила, що просто "наїлася". Вона зазначила, що чутки про її вагітність пустив журналіст Антон Красовський.

За словами Ксенії Собчак, він так дивився на її живіт після поїдання млинців, що їй стало ясно, хто зробив припущення про її вагітність.

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