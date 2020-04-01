Особливість коронавірусного вірусу в тому, що він не бачить різниці між бідними і багатими, він вражає всіх людей з різним рівнем доходу

Рoliteka.net вирішила згадати артистів, політиків і спортсменів, які заразилися коронавірусом.

Одним з перших представників Голлівуду, який заявив про позитивний тест на COVID-19 став актор Том Хенкс. Він і його дружина Ріта Вілсон підхопили вірус в Австралії. Хвороба у знаменитостей пройшла в легкій формі, незабаром їх виписали.

Актриса Ольга Куриленко, яка відома по ролі дівчини Бонда, теж перенесла коронавірус. Правда, у неї він проходив з ускладненнями. Жінка скаржилася на болі в грудях і гарячку.

Ударом для британців стала новина про те, що принц Чарльз підхопив коронавірус. На щастя, 71-річний спадкоємець британського престолу перехворів без ускладнень.

22-річна актриса українського походження Іванна Сахно теж заразилася коронавірусом. Незважаючи на юний вік хвороба у дівчини проходила важко – у неї навіть була носова кровотеча.

Російський письменник Борис Акунін повідомив про хворобу у себе в Фейсбук. Він зазначив, що коронавірус не такий страшний, як його бояться, і пообіцяв після одужання докладно описати перебіг хвороби.

Радянський виконавець Лев Лещенко потрапив у реанімацію після повернення з США. У нього підтвердився діагноз. Цікаво, що до госпіталізації він встиг побувати на кількох заходах, де було багато російських зірок.

Про госпіталізацію соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна стало відомо з повідомлень німецьких ЗМІ. 57-річного музиканта забрали до реанімації з підозрою на коронавірус. Правда, пізніше Ліндеманн написав, що тест не підтвердився. Він заявив, що «віруса, який здатний потягатися з ним, ще не створили».

Зазначимо, що від коронавіруса вже постраждало багато відомих людей. Діагноз підтвердився у радянської зірки Жанни Болотової, голлівудського актора Ідріса Ельби, зірок серіалу «Гра престолу» Крістофера Хівью та Індіри Варми, продюсера Харві Вайнштейна.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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