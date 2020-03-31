Оля розповіла, як тепер проводить час з дітьми

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла, як проводить час з сім'єю під час карантину

Не так давно співачка вирішила показати свій побут в рамках зйомок шоу "Світське життя": артистка показала і як позує біля свого будинку і також, і як проводить свій час з рідними, і як виховує дочок, пише Politeka.

Вирішила співачка також розповісти, як проходить з дітками кожен їх день в ізоляції і чим вони зараз займаються. Оля зазначила, що тепер, коли у неї є вільний від роботи час, дівчатка з нею можуть спокійно набрати в бочку води, нагріти її дровами і грітися.

«Можемо стрибати в холодну річку, займаємося спортом. Готуємо кекси. І в будинку теж прибираємо, а також робимо те, що ніколи раніше не робили».

Співачка заявила, що не слід трендам і не дає концерти в прямому ефірі, адже «так можна і збанкрутувати».

«Кожен день в 22:00 я виходжу в прямий ефір в instagram і читаю казки своїм і вашим дітям», - зазначила Оля.

Зазначимо, свій будинок і територію навколо нього зірка показала в природному вигляді і без макіяжу. Вона позувала у спортивному костюмі і з розпущеним волоссям. При цьому також можна відзначити, що не побоялася шоу зірка продемонструвати, як проходять домашні будні на карантині.

Оля похвалилася особистої теплицею, де з дітками посадила кілька овочів. При цьому ведуча Катерина Осадча задавала багато різних питань, що стосуються домашнього побуту артистки. Сама Оля не без юмра відповідала на найпровокаційніші і навіть з'явилася в банному халаті з дочкою під час свого відпочинку.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Оля Полякова показала ролик в сторіс Instagram, де немає такої функції.

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