Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко розповів про своє захоплення

18-річний син зоряної пари активно веде свою сторінку в Instagram. Цього разу молодий чоловік вирішив розповісти читачам про своє захоплення. Як з'ясувалося, Архип активно вивчає японську мову.

Як повідомляє Politeka, у своєму новому пості хлопець розповів про японську абетку та ієрогліфи. Він також поділився двома новими фотографіями в «японському» стилі. На них Архип позує в футболці і толстовці з написами японською мовою.

В коментарях передплатники подякували Архипа за цікаву інформацію, а також не забули обговорити його зовнішність. Також деякі здивувалися таким здібностям хлопця.

«Красунчик», «Очі мамині», «Дуже цікаво!», «Який ти розумний», «Привіт, тобі потрібно в моделі», «Повчально, можна у юних людей чомусь навчитися. Радує», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що в 2019 році Архип зустрічався з моделлю Марією Слугиною, яка встигла навіть засвітитися на "Домі-2". Пара тоді розлучилася, а недавно, мабуть, знову зійшлися.

Спадкоємець Тарзана вирішив влаштувати Слугиній романтичну вечерю при свічках.

«Прийшла додому, а тут романтика. Дякую за сюрприз, мій солодкий. Немає нічого краще, коли тебе люблять!», - похвалилася модель.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

Як повідомляла Politeka, Корольова знайшла несподівану заміну Тарзану і вразила вульгарним фото.

Також Politeka писала, що син Корольової пустився у всі тяжкі з відомою красунею за батьківські гроші.