Відома співачка Тіна Кароль приміряла на себе стильний лавандовий наряд, склавши конкуренцію Вірі Брежнєвій

Останнім часом, щоб урізноманітнити будні і приділити більше уваги власній аудиторії, зірка почала ділитися різними фото з останніх фотосесій, показувати топ кращих вправ для схуднення, а також розчулювати кадрами з сином, повідомляє Politeka.

Кращі кадри Тіни з останніх зйомок з'являються також і на офіційному фан-акаунті Тіни. На цей раз шанувальники представили вбрання зірки, який також одягала і Віра Брежнєва. Фанати запропонували порівняти два образи артисток і вибрати найкращий.

Співачки позували в лавандовом вбранні довжиною в підлогу, повністю розшитому паєтками і прикрашене чорними смугами на зоні декольте і без бретелей. При цьому волосся зірок розпущені, а на обличчях яскравий макіяж.

«Тіна 🔥🔥🔥🔥😍😍♥️», «Тіна, звісто ТІНА🔥❤️», «Тіночка, і тільки вона!!!!❤️🔥😍», «Тіна», «Тинка❤», «Тинааа❤️», «Звичайно Тіна❤️❤️❤️❤️❤️», «Тинуся 🔥😍💕 Тут можна було й не питати 💕💕», «Таке враження, що Брежнєва одягла сукню Тіни, не йде», «Тиночке більше підходить ))❤️🔥», – написали шанувальники.

Раніше сообащлось, що приписують роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

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