Українська співачка Настя Каменських взяла участь у шоу «СуперІнтуїція» на Новому каналі, де відверто розповіла, чому відмовилася від обручки

Співачка взяла участь у шоу разом з коміком Ігорем Ласточкіним. У процесі гри потрібно було відгадати незнайомця, а підказку про нього знайти в ящику. Перед тим, як засунути руку в ящик, Каменських зняла свою обручку. Зірка зізналася, що регулярно знімає кільце, так як у її житті були неприємні моменти, пов'язані з прикрасами.

«Зазвичай я не ношу кільця, навіть обручку. Адже були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, опускаєш руки в натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх – а кілець вже немає!», - зізналася співачка.

Як відомо, Потап і Настя зіграли весілля навесні 2019 року, але вже через пару місяців у пресі почали писати, що Каменських не носить обручку. У зв'язку з цим навіть поповзли чутки про можливий розрив пари.

Раніше ми писали, що Каменських здивувала яскравим домашнім луком на карантині. Зірка разом з чоловіком дотримується режиму самоізоляції і намагається проводити час з користю. Так, щодня вранці, о дев'ятій годині, зірка влаштовує насичене тренування разом з шанувальниками в прямому ефірі.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала топ ефектних домашніх образів, відео підірвало мережу: "Пожирач всього".

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