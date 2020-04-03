Поки півсвіту сидить на карантині, а найпопулярніші курорти стоять порожніми, зірки згадують свій відпочинок в теплих краях

Politeka.net зібрала найспекотніші фото українських зірок в купальниках.

Співачка Світлана Лобода любить похизуватися своєю ідеальною фігурою в купальнику. Зірка не дуже часто відпочиває на курортах, але насолоджується відпусткою на повну.

Телеведуча Регіна Тодоренко перед карантином відпочивала з родиною на Мальдівах. Зараз Тодоренко час від часу ділиться архівними фото з відпочинку.

Катя Осадча в минулому була моделлю, але і зараз 36-річна ведуча виглядає чудово, а її фігура в купальнику вражає.

Суперблондинка Оля Полякова вражає пишними формами і довгими ногами в купальнику. Більше того, зірка ділиться спільними фотографіями зі своєю старшою дочкою, яка не поступається матері в красі.

Співачка Ані Лорак – справжній трудоголік. Вона досить рідко відпочиває, тому знайти фотографії з її відпочинку досить важко. Втім, і Лорак любить покрасуватися в розкішних купальниках.

Вікторія Смеюха з «Неангелів» під час відпустки на Мальдівах влаштувала цілу серію фотосесій. Щодня дівчина міняла купальники і красувалася в самих екзотичних місцях популярного курорту. До речі, багато українських зірок в цьому році літали на Мальдіви.

Нагадаємо, що Осадча вразила фігурою в розкішному платті: "Катя, ви...".

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