Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", опублікувала знімок з магазину

Зірка, як і інші українці, зараз перебуває на карантині, однак вона продовжує публікувати різні фото з громадських місць, пише Politeka.net.

На фото зірка з'явилася в короткому вбранні, яке підкреслило її красиві форми. Довгий піджак зі срібним принтом мав пояс, який виділив струнку талію моделі.

Під піджаком виднілося щось схоже на блискуче боді. Останнє прекрасно сіло на грудях Гузь, яка в результаті аж випирала з-під чорного піджаку.

Під піджаком унизу виднілося найінтимніше - частина обтягуючого боді, більше на красуні нічого не було, крім червоних лакових човничків на тонкій шпильці.

Завершив образ Леоніли темний манікюр.

Гузь закинула волосся набік і прочинила пухкі губи.

Модель навела телефон на дзеркало в магазині, завдяки чому і вийшло таке гаряче фото.

"Дослухала всі книги в телефоні! Купила всі підписки, на всіх сайтах з фільмами! Почала читати книгу, яку не могла почати рік 🤓 вивчила кілька нових слів з English 🥴 з'їла тортик)🐷

І, дивлячись на це фото, розумію, що не скоро я так буду сяяти 😂😂", - написала модель, тим самим розповівши, що проводить карантин вдома, а фото виявилося архівним.

За 11 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків і багато коментарів, серед яких були й іноземні.

"Так гарно, мені так подобається", "Супер секси", "Шикарна 🔥", "Дивовижне плаття 💎💎💎", "Прекрасна, але дуже худа", "Красива і стильна", "Ви одна з найкрасивіших дівчат на цій планеті. по-справжньому", "Красива жінка", - написали користувачі мережі.

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