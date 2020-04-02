34-річний російський артист Влад Топалов, чоловік української співачки Регіни Тодоренко, розчулив публіку іграми з однорічною дитиною

Як передає Politeka.net, Топалов опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, що розтопить навіть саме черстве серце (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). У кадрі ми бачимо самого артиста і його сина, камеру при цьому тримає Регіна.

Нагадаємо, парочка розписалася восени 2018, вже в грудні того ж року у них народився первісток, якого назвали Михайлом (але батьки часто називають його Майклом).

Топалов з дружиною активно діляться кадрами з малюком. Регіна не боїться подорожувати з дитиною, і як у себе в Instagram зізнавалася, що з народженням сина її життя переключилася з режиму "брати" на "давати". Крім того, вона часто дає поради, як у неї виходить поєднувати материнство з кар'єрою.

Ну, а поки триває карантин і сімейство змушено сидіти вдома, Топалов з дружиною придумують різні ігри для дитини. Так і в цей раз, співак перетворився в "конячку", встав на карачки, посадив Майкла на спину і почав його катати по квартирі.

"Поки все подобається!)))) Головне - не включати новини і не читати їх!", - прокоментував Топалов.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, залишивши численні відгуки:

"Гарненький хлопчина і батьки супер, щастя вам на довгі роки🤗"

"Як це мило ❤️"

"Це точно, вже психоз починається від цих новин 😢"

"Пухляш гарненький 🎉"

"Влад, ти молодець цікава гра. Доброго дня удачі Яка, конячка.🐼"

Раніше ми повідомляли, Топалов зізнався, що хоче бути багатодітним батьком і мріє про трьох або навіть чотирьох дітей від дружини. До речі, Регіна з артистом вже обговорювали другий декрет.

"Мені здається, чим більше дітей, тим життя багатше, тим ми багатші", – у свою чергу заявила Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку