Російський співак Лев Лещенко, який роходить лікування від підступного вірусу, не сумує в лікарні

Про це пише Politeka.net.

Відомий радянський і російський виконавець вирішив записати відеозвернення до своїх шанувальників прямо з лікарняної палати.

Відповідний ролик Лев Лещенко опублікував у своєму особистому Instagram.

Як відомо, ще наприкінці минулого місяця фонд співака запустив в соцмережах флешмоб на підтримку артиста, попросивши колег і шанувальників Льва Лещенка виконати відому композицію «Надія» з його репертуару.

«Всім величезне спасибі за такий домашній флешмоб. Ніколи не думав, що ви так підхопите це. Та у нас стільки прекрасних виконавців цієї пісні. Я тепер навіть гублюся, не уявляю, як буду виходити на сцену, треба придумати щось особливе. Зараз, сидячи в палаті, хочеться передати вам привіт і теж заспівати шматочок для всіх вас», — заявив Лев Лещенко у зверненні.

Популярний співак, який досі проходить лікування, також закликав шанувальників берегти здоров'я, а також рідних і близьких.

Раніше ми розповідали, що Льва Лещенка 24 березня екстрено госпіталізували в підмосковну лікарню з підозрою на небезпечний вірус.

Він перебував у реанімації, так як він задихався і у нього знизився відсоток кисню в крові.

Напередодні госпіталізації Лев Лещенко відвідав приватну вечірку, яку влаштувала рідна сестра Ігоря Крутого. На заході також були присутні російські зірки і прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Після вечірки і госпіталізації Лещенко зірки почали звертатися за допомогою до медиків через погіршення стану здоров'я.

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