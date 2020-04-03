Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк переполохала мережу публікацією

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, сьогодні, 3 квітня, Анастасія Заворотнюк відзначає своє 49-річчя.

За кілька хвилин до настання святкового дня Ганна Заворотнюк переполохала шанувальників публікацією в своєму особистому Instagram.

Зокрема, спадкоємиця хворої на рак актриси опублікувала фото з підписом "Красиві мрії", на якому зображений атракціон "Колесо огляду", що йде в хмари.

Шанувальники "моєї прекрасної няні" не змогли встояти перед спокусою і стали відразу вітати Анастасію Заворотнюк з 49-річчям в коментарях.

"Передавайте найкращі побажання вашій мамі", "З Днем Народження матусю, вона у Вас чудова, бережіть її!", "Ганна, головне щоб у вас було все добре, ми вас любимо і цінуємо", "З днем народження твою матусю, нехай бог береже її", "Дай Бог здоров'я всій твоїй сім'ї і якнайшвидшого одужання твоїй мамі. І звичайно ж з днем народження, Анастасія Юріївна", "Настя сильна, красива і добра, у неї все вийде, передайте найтепліші побажання від нашої сім'ї", - писали вони під публікацією Анни Заворотнюк.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Заворотнюк могла розіграти сцену зі страшною хворобою через скажені борги

Так, історія про «скажені борги» поширилася практично відразу після зникнення актриси. При цьому члени родини ніяк не коментували ситуацію, що викликало ще більше суперечок у російському шоу-бізнесі.

А ось адвокат Сергій Жорін зізнався, що грошові проблеми зірки нікуди не пішли, і актриса має чимало непогашених боргів. Через них Заворотнюк навіть розшукували судові пристави.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».