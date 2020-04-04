Українська актриса й ведуча популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова поіронізувала на тему карантину

Зірка, котра вимушена, як і більшість українців, дотримуватися карантину у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса, вирішила продемонструвати шанувальникам, що за цей час почуття гумору її ще не покинуло, пише Politeka.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-білий знімок, на якому позує в светрі і сонцезахисних окулярах. На фото вона виглядає серйозною і навіть трохи сумною.

«Нарешті вихідні😝🤘», – підписала кадр Трегубова, натякаючи таким чином на те, що «вихідні» у всіх тривають вже кілька тижнів, і справжня радість від уїк-енду стала чимось далеким і нереальним.

«Мдааа... 😊 Довжиною в невідомість», «...Іронію "зацінила"❤️❤️😂😂», «Коли ми вже скажемо УРААА..... НАРЕШТІ НА РОБОТУ?!?!?!?! 😢😢😢❤️», «Яка красива.❤️🌹Фото🔥🔥🔥», «❤️❤️❤️Даша! ❤️❤️❤️», – пишуть у коментарях шанувальники телеведучої.

Раніше Дар'я показала, чим можна зайнятися вдома в період вимушеного ув'язнення. За словами 40-річної зірки, карантин через китайський вірус триває вже довго. Під час обмежень Трегубова, як відповідальна мама, змушена розважати не тільки себе, але й дитину.

«Коли карантин затягнувся, і ти придумав дитині гру «робот-пилосос»😂!», - повідомила вона в публікації, прикріпивши фото.

На знімку Даша вилізла на куб в короткій чорній сукні, яка відкриває її спокусливі форми і довгі ноги в червоних туфлях. В цей час донька телеведучої повзає по підлозі, ймовірно, в ролі того самого пилососа.

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