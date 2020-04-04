Регіна Тодоренко показала фігуру новому стильному вбранні, який приміряла для шоу "Маски"

Як відомо, нещодавно Тодоренко стала одним з членів журі в російському шоу "Маски, хто ти?". Зйомки телевізійного шоу проходять навіть в режимі карантину і сьогодні в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати новий образ для чергового ефіру, пише Рoliteka.net.

Так, зірка з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на блискучі очі і засмаглу шкіру. Доповнила свій образ Регіна масивними золотистими прикрасами та безліччю ланцюжків. Яскрава блуза без рукавів артистки з незвичайною блискучої тканини жовтого відтінку справила враження на прихильників. Однак, багато звернули увагу на те, що Тодоренко порушила карантин і їй слід «залишитися вдома»:

«#б'юті Якщо що , за спиною в лівій руці я ховаю мед.маску. Ми все ще знімаємо шоу @maskantv ! Все проходить максимально відповідально і стерильно! Ми дотримуємося всіх правил безпеки. Ви напевно скажете: «якого біса, сиди вдома на самоізоляції». Але не так-то все просто! Працівники блакитних екранів зобов'язуються виконувати свої функції навіть в карантин.

Адже ми в якомусь сенсі відповідаємо за емоційний стан людей. Є новостники , які стежать за інформаційним потоком актуальних подій і тримають нас у курсі світових змін, а є шоумени, такі як ми, які зобов'язані в такий нелегкий час допомагати глядачам забути про всі проблеми хоча б на 2 години в недільний вечір!», - написала Тодренко.

До цього співачка позувала у досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Сама вона зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«🔥🔥🔥 як же пощастило...,Ви супер! Владу привіт!)», «Всі сходять з розуму на карантині😁», «До чого це??», «Ти 😂😂😂😂😂😂 зробила мій день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратні штани, не задирай ноги🤣 Така потішна», «А такі запальні співачки, не боятися Короновируса?», «Про карантин забула?», «Задовбали! Прям співачка, епі мати!».

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