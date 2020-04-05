Відома співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе після душа в Instagram

На фото Джанабаєва позує в халаті і рушник, в яке замотала голову. Можна помітити, що Альбіна, швидше за все, без нижньої білизни. На тлі нічого не видно, так як кадр був зроблений досить крупно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких обговорювали новий рекламний пост Альбіни.

Раніше ми повідомляли, що 40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе і колишня учасниця групи "ВІА Гра", захопила стриманим і одночасно спокусливим чином.

Альбіна вирішила закинути "карантинний" і гнітючий настрій куди подалі, причепуритися і влаштувавши справжнє свято собі, як жінці. Співачка постала в коричневих штанях і теплом в'язаному светрі такого ж відтінку, а також у блискучих балетках з рожевим бантом.

Повідомлялося, що екс-ВІА Гра - "руденька" - Альбіна Джанабаєва, покрасувалася на камеру в стильному вбранні.

«Поділіться друзі, яку музику слухаєте і чи є серед вас любителі шансону? Яку жіночу пісню з цього репертуару можете порадити, щоб за душу взяло, і не відпускала...... дуже треба», - підписала артистка свій новий пост.

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