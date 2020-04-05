Телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала ідеальні форми в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хочеш виглядати спокусливо - одягни чорне ⚫️🖤 Характер людини визначається не тим, як він або вона насолоджується перемогою, а тим, як людина переносить поразки. ⠀ Цього я вчилася не одна поразка тому. З появою прямого ефіру і сториз - брызгание слиною в камеру стало чимось на зразок обов'язковим, висловитися і виправдатися, наприклад, захистити себе ж за свої дурні слова, дурні характеристики інших людей, за свої гріхи перед самими собою 😊для тих, хто з нас піднявся на вершину харчового ланцюга не існує милосердя🥱», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Логунова позує прозорому вбранні напівсидячи, демонструючи на камеру розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже цікавий пост, і класна фотка», «шикарний образ! У чорному завжди круто виглядаєш», «шикарна», «Вау! Бомба», «ви дуже гарна», - йдеться в повідомленні.

Раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівголою. Так вона, зокрема, була в чорному білизна, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку", погляд знаменитості був упевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ і її об'ємна татуювання на стегні.

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось по типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

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