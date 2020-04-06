Таке може бути тільки між закоханими

Під час останнього випуску шоу «Голос» молдавський співак Дан Балан всіляко виявляв знаки уваги українській зірці Тіні Кароль

Як повідомляє Politeka, під час третього ефіру «нокаутів» всі судді встали зі своїх місць, щоб підтримати Максима Перепелицю. Балан з Кароль вразили фанатів своїми запальними танцями, а також безперервним фліртом.

Спочатку Балан підійшов до Кароль, намагаючись запросити її на танець. Тіна кокетливо посміхалася і щось говорила співакові, після чого простягнула йому свою ніжку. Балан без роздумів схопив ніжку Кароль і зробив вигляд, що цілує її. Після Кароль таки вийшла на танцпол і вони з Баланом влаштували запальні танці. Після Балан взяв Тіну на руки і відніс до суддівського крісла. Співачка в цей момент голосно закричала. Варто відзначити, що виглядають зіркові тренери в такі моменти як справжня пара.

Зазначимо, що у фан-клубі Тіни Кароль і Дана Балана залишили безліч коментарів з приводу витівки Балана.

«Йому можна.. Моя улюблена дівчинка», «Він просто вказав, кому належить Тіна, тобто кому він належить», «Не уявляю, у неї тепер слід від його п'ятірні буде ще місяць проходити, так схопив», "Танець класний, а закінчення танцю просто бома!", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Кароль підкорила щасливим виглядом поруч з коханим чоловіком: "Ого, такий швидкий!".

Як повідомляла Politeka, Кароль з Баланом застукали в інтимний момент, відео потрапило в мережу: на це можна дивитися вічно.

Також Politeka писала, що Кароль втекла від мами Дана Балана через Потапа: "Отримує задоволення від... ".