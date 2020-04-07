Багато хто з родичів зовсім не спілкується

Багато зірок не спілкуються зі своїми батьками. Хтось не витримав випробування славою, а хтось не зміг пробачити зради

Politeka згадувала, хто із знаменитостей посварився зі своїми родичами.

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон 15 років не спілкувалася з матір'ю Ненсі Доу і відвідала її незадовго перед смертю. Актриса зізналася, що не їздила до неї миритися, а просто хотіла попрощатися з мамою. Еністон посварилася з матір'ю через те, що та була відвертою з пресою з приводу її особистого життя. Вона також написала книгу про секрети своєї дочки.

Суперниця Еністон, актриса Анджеліна Джолі не спілкується зі своїм батьком, актором Джоном Войтом. Він кинув сім'ю, коли Джолі була ще маленькою. Варто відзначити, що саме батько допоміг Джолі побудувати кар'єру в Голлівуді. Правда, примирення тривало недовго. Батько заявив, що у Джолі «психічні проблеми», після чого вона перестала з ним спілкуватися.

Співачка Адель не спілкується зі своїм батьком і відверто заявляє, що не любить його. Артистка публічно зізналася в любові своєму менеджеру, заявивши, що він замінив їй батька. Правда в тому, що батько Адель страждає від алкоголізму.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вдосталь натерпілася від свого батька, який не перестає давати інтерв'ю, розповідаючи про дочку різні погані речі. Маркл повністю порвала стосунки з батьком, який намагається нажитися на її популярності.

Актриса Демі Мур не спілкувалася зі своєю матір'ю. Вона багато разів розповідала про те, як її мати страждала від алкоголізму, продавала її чоловікам, а після того, як дочка стала знаменитою, розповідала журналістам про актрису різні погані речі.

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