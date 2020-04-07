Українська артистка Камалія дружина мільярдера Мохаммада Захура, привітала свою колегу Ірину Білик з ювілеєм
Відомо, що 6 квітня Білик відсвяткувала 50 років, артистку привітали колеги по сцені, в тому числі і Камалія, пише Politeka.net. Остання розмістила в Instagram фото, на якому позує разом з Іриною.
На Камалії чорне оксамитове плаття з глибоким декольте. Наряд підкреслив красиві вигини блондинки. Образ зірки доповнювало кольє.
Ірина Білик була в чорному одязі, її образ завершили окуляри та інші аксесуари. Артистка позувала, тримаючи у руці трояндочку.
Обидві зірки посміхалися і дивилися в камеру.
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"З Днем народження, кохана @bilyk_iryna ❤️❤️❤️ Нехай в житті буде тільки щастя, гармонія і любов!!! Радуй нас своєю творчістю ще багато-багато років. Зі святом, дорога Іринко!😘😘", - написала Камалія.
За півгодини пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.
"І ми Вітаємо 🌹🌹🌹", "З найкращими побажаннями❤️❤️❤️", "Які ви красиві", "Які ви елегантні", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Камалія постала в довгій сукні з глибоким декольте. З вбрання ледь не випадали груди артистки. Тканина сукні здається ніби ковзає по плечах.
Завершили образ зірки великі сережки і каблучка на пальці.
Співачка розпустила довге хвилясте волосся і поклала їх на плечі.
Раніше повідомлялося, що Ірина Білик з'явилася на обкладинці одного з журналів вона підкорила своєю яскравою зовнішністю.
Зірка позувала в зеленому напівпрозорому плащі. Вона підв'язала наряд поясом з чорними написами, виділивши тонку талію.
Відверте декольте плаща все ж ніяк не привідкрило види на більш інтимні місця.
Під верхнім одягом виднілося щось схоже на нижню білизну.
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