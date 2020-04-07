Регіна Тодоренко показала зворушливе сімейне фото з малюком Майклом, якому не так давно виповнився рік

Як відомо, Регіна стала мамою трохи більше року тому і вже активно розповідає про набутий досвід, роздає поради і постійно читає розвиваючу літературу. Цього разу зірка вирішила розповісти, як насправді відбувалися її пологи і що треба зробити, щоб вони проходили безпечно, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Регіна вирішила розповісти, як пройшли її пологи і чому це було приємно. Щоб привернути увагу до свого посту, зірка опублікувала миле фото з Майклом, якому вже рік і 3 місяці.

«Оргазмічні пологи 🤰, сутички без болю і мук, народити легко - не чули ???? Мені мало хто вірить , коли я розповідаю про природності і безболісності цього Священного і самого важливого процесу в житті людини - НАРОДЖЕННЯ!

У кожного свій досвід , і він міг бути не самим приємним, а у кого-то з вас залишилися жахливі спогади про те, що має, насправді, бути прекрасним ! Можливо хтось після такого пекельного випробування взагалі більше не хоче народжувати.

Але, дівчатка, все може бути інакше!

І сьогодні я познайомлю вас з СУПЕР-ПРОФІ , зі своєю акушеркою , завдяки якій сталося диво. Я розповім про своїх м'яких пологів, і як цей процес впливає на наше сьогодення», - написала Тодоренко, заінтригувавши того шанувальниць.

До цього співачка позувала у досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Сама вона зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«🔥🔥🔥 як же пощастило...,Ви супер! Владу привіт!)», «Всі сходять з розуму на карантині😁», «До чого це??», «Ти 😂😂😂😂😂😂 зробила мій день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратні штани, не задирай ноги🤣 Така потішна», «А такі запальні співачки, не боятися Короновируса?», «Про карантин забула?», «Задовбали! Прям співачка, епі мати!».

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