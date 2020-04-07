Володимир Остапчук розповів про те, чим займається на карантині
У ці дні український ведучий, навколо розлучення якого нещодавно розгорівся скандал, змушений, як і всі, сидіти вдома через карантин. Остапчук зізнався, що це дало йому можливість нарешті присвятити час хобі, яке раніше доводилося відкладати.
«Нарешті у мене достатньо часу серйозно сісти за вивчення французької. Звичайно, з репетиром займатися завжди краще і швидше, але і в смартфоні є достатньо додатків, якщо ви вирішили «добити» English, наприклад», - написав провідний у своєму Instagram.
Він назвав свої улюблені програми для вивчення мов і порадив своїм шанувальників займатися вивченням мов «в кайф».
«І не раджу програмки типу «10 слів кожен день». А то прийдете в клуб з дівчинкою знайомитися і почнеться: an umbrella, a car, a cocktail, a bed. Хоча це теж звучить як плани на вечір», - додав Остапчук.
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Разом з цим постом він поділився своєю фотографією, на якій він йде по вулиці в стильному костюмі в коричневих тонах. На знімку провідний недбало засунув одну руку в кишеню, а другий одягає сонцезахисні окуляри.
Шанувальники тут же взялися коментувати пост Остапчука.
«Ти шо на вулиці без маски?», «Ульотний прикид, Остапчук», «Просто прекрасний», - пишуть люди.
Нагадаємо, коханка Остапчука в сміливої позі показала, чим полонила відомого красеня.
Як повідомляла Politeka, Остапчук вляпався у новий скандал, заговоривши про другій половинці.
Також Politeka писала, що Остапчук показав свою нову любов і осоромився, фото говорить саме за себе.