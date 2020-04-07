Російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Кварталу 95", з'явилася в спокусливому вигляді

Зірка, як і багато хто, зараз знаходиться на самоізоляції, пише Рoliteka.net. На одному з останніх чорно-білих знімків артистка з'явилася в цікавому образі.

Ходченкова позувала на підлозі напівоголеною - одну з струнких ніжок Світлана притиснула до грудей, а другу - опустила.

На зірці була сорочка, яку вона спустила з плечей і засвітила зайве - ліфчик. Одна з бретелей нижньої білизни зісковзнула з плеча, що додало пікантності образу.

Світлана сиділа і дивилася вдалину, її розпатлане волосся було закинуте на одну сторону. Актриса посміхалася і виглядала розкішно.

"#сидимдома", - підписала фото Ходченкова.

За 15 хвилин пост зібрав понад 3000 "лайків" і трохи коментарів.

"Незрівнянна Світлано!!! Можливо в цей непростий час всім Вашим шанувальникам споглядати онлайн версію чудового спектаклю?👏👏👏ПРОСИМО!!!ПРОСИМО!!!)))", "Супер фото 👍", "Ухх красуня 🔥", "Правильно...поки молодо, більше еротики)", "Що за милий ангел спустився до нас в сорочці 🙈😍", "Але фотограф, видно, вдома не сидить!💖😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова позувала в шовковій майці з мереживом і в оксамитових кюлотах. Пояс штанів підкреслив тонку талію знаменитості. Також вони виділили пишні стегна красуні.

В руках актриса тримала шарф, який кріпився до шиї м'якої іграшки - головного персонажа мультфільму "Рожева пантера".

Раніше повідомлялося, що Світлана Ходченкова постала зі своїми колегами по спектаклю.

На одному фото вона ніжно обіймалася з колегою. Мабуть, це частина постільної сцени.

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