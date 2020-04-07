Українська виконавиця MARUV порадувала фанатів гарячою фотосесією в наряді в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує вбранні в облягаючому одязі в сітку, застигнувши в гарячих позах і розповівши, де і коли будуть її концерти. Однак її шанувальники більше звернули увагу на зовнішній вигляд кумира.

«Бомба», «Гармата!», «це розрив», «зухвала стервочка», «во, як життя корячит», «вогонь взагалі», «це офігенно», «а ти сексі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка MARUV показала чергове перетворення.

Не так давно Анна приголомшила мережа несподіваною зміною іміджу, перетворившись в зухвалу Мальвіну з короткими яскраво-синіми волоссям. Довгий час зірка хвалилася новим стилем і навіть з'являлася на публіці з накладними пасмами, щоб довгі коси заплітати яскравого кольору. Однак сьогодні співачка показала, як знову змінила імідж.

У розділі Сторі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Анна з'явилася в тоненькій піжамі гірчичного кольору з акуратними лямками і зі спеціальною маскою на волоссі. Однак, привертає увагу шанувальників саме колір її локонів - зірка перетворилася в брюнку з акуратною чубчиком.

На її обличчі немає макіяж, так що шанувальники могли розглянути зірку без шару косметики і яскравих підводок. Тим не менш комметариями поділитися ним не вдалося - дана функція відсутній в цьому розділі Instagram.

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