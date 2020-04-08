50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, збентежив новою витівкою

Як передає Politeka.net, Тарзан любить епатувати публіку, і на цей раз поділився свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у дещо незручному становищі.

Заради забави Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) заліз під кущ, вирізаний у формі слона, при чому визирав з його "задньої частини" між товстих лап. Судячи по задоволеному виразу обличчя, Тарзану цілком сподобалася ця витівка.

Багато хто припустив, що артист збожеволів, сидячи на карантині, раз таке витворяє.

"Увага!!!! Фото не для слабонервних!!!! А ви коли небудь бачили як народжують слони?😃😃😃 #тарзан #тарзаншоу #карантинневтягость", - підписав кадри Глушко.

Шанувальники моментально відреагували бурхливими коментарями:

"Акуратніше хобот може заворушитися і випадково потрапити в рот 😂"

"Кошмар. Дорослий дядько ніби😂"

"Прищемило😂"

"Демонстрація того, де ми всі перебуваємо зараз .......😷"

"Бідний Тарзан. Зовсім вже дах поїхав, всякі речі витворяє незрозумілі!"

"Ой Сергій ви з розуму сходите😁"

Раніше ми повідомляли, Тарзан поділився новими кадрами зі свого останнього, ювілейного шоу. Танцюрист перевершив сам себе в номері зі своєю дружиною Наташею Корольовою. Глушко виконав акробатичний трюк, "літаючи" над сценою. При цьому він і його дружина були ніби "пов'язані" довгим полотном. В кінці номера ювіляр палко притиснув до себе і поцілував Наташу.

"Ох ти. А як Сергій дивиться на Наташу. Думаю, варто молодому поколінню вчитися👍🔥"; "Боже, як все 😍 красиво"; "Аполлон", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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