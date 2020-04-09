Відома балерина Анастасія Волочкова приміряла на себе прозоре плаття, здивувавши видом в тонкому мереживі

Балерина вирішила блиснути фігурою в сітчастому платті до підлоги і повністю розшите квітами. Прикрити зайве Волочковій вдалося завдяки мереживам. Взута артистка, як і завжди, в улюблені пуанти, а в руках вона тримає сумку модного бренду, амбасадором якого стала всього пару тижнів тому, пише Politeka.net.

Відзначимо, цей знімок на сторінці в соціальній мережі Instagram Волочкової – не перший з вельми неоднозначною і відвертій фотосесії. Схоже, балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу сміливим вибором вбрання, для того, щоб нагадати про модної речі, яку вона намагається прорекламувати.

«Весна. Я всім бажаю світлого настрою, радості😊 та любові❤️. Прикрашати життя позитивними емоціями можна завжди. А шедеври-сумочки від Ганни стають справжньою окрасою і вишуканим витвором», - пише Волочкова.

Тим не менш, з-за численної критики і масових принижень, балерина приховала доступ до можливості коментування запису – раніше під подібними постами користувачі Instagram висміяли невдалу зачіску Анастасії та порядком обвислі форми.

Раніше балерина представила незвичайне фото, на якому похвалилася фігурою в одному лише яскраво-рожевому бікіні, ледь прикривав її фігуру. Зірка вирішила прогулятися по засніженому двору в купальнику.

Як відомо, балерина є любителькою показати всю себе і свої переваги у відвертому одязі, особливо під час відпочинку на вулиці. Балерина вже багато років зміцнює імунітет завдяки частим купання в крижаній воді.

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