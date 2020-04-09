Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва з'явилася разом зі своїм колегою Позитивом у модних образах

В цей раз на фан-сторінці зірки були представлені відразу три модних вбрання, в яких артисти з'явилися під час роботи над новою фотосесією. Після того, як група оголосила про свій офіційний розпад, кожна фотосесія - стара або нова - викликає незмінний бурхливий захват у багатотисячної аудиторії, пише Politeka.

Так, три представлених і раніше не публікованих кадри є превью-фото до останніх кліпів групи. Приміром, стримані і стильні костюми чорного кольору з білими сорочками і чорними краватками були використані під час вибухового кліпу "Дим", в якому зірки постали в похмурій обстановці і заспівали українською мовою.

А наряди, в яких зірки засвітилися на першому фото, були використані в кліпі "Мій хлопець лох", в якому Надя не тільки блиснула фігурою у досить сміливій одязі, але ще й спокусила власного чоловіка, засвітившись з ним під час поцілунків.

Всі образи Олексія і Наді викликали бурхливу реакцію прихильників, які навперебій почали масово коментувати і вибирати кращий з показаних нарядів.

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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