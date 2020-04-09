42-річна російська ведуча Анфіса Чехова виставила архівне фото з подружкою і поділилася божевільною ідеєю стати для неї свахою
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок зі своєю подругою стилісткою Марією Бєловою у мікроблозі в Instagram. Красуні постали на одному із заходів в розкішних нарядах.
Чехова красувалася в довгій сукні чорного кольору з мегавузькою спідницею, за що її в соцмережі охрестили "русалочкою", а також незвичайною ажурною обробкою на грудях і рукавах. Ведуча зібрала волосся у високий хвіст, розкинувши кучері на плечах, а також нанесла макіяж з акцентом на очі.
Її подружка постала в стриманому брючному костюмі, але при цьому з пікантною родзинкою - глибоким декольте.
Анфіса розповіла про ідею, яка прийшла їй в голову на карантині. Вона вирішила допомогти одинокій подружці знайти свого "єдиного" в режимі онлайн.
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"Друзі, я нарешті зважилася запустити «Бюро знайомств в Пандемії»☺️ Я розумію, як сумно зараз, на домашньому карантині тим, хто не встиг до цієї Пандемії обзавестися парою... І то що я вмію - це розбиратися в людях і влаштовувати їх особисте життя. Не стану називати себе Свахою або Сводней🤦🏻♀️ уф, мені страшенно не подобаються ці визначення😬Нехай я буду «КупіДонья»☺️ Отже, з цього дня у прямому ефірі я буду з'єднувати самотні Серця☺️ І почну зі своєї улюбленої подруги і талановитої стилістки Марії Бєлової", - поділилася Чехова.
Користувачі вмить кинулися обговорювати пост ведучої. Багато хто залишилися в захваті від її ідеї:
"Ідея супер 🔥 чекаємо ефір"
"Відмінна ідея. Напевно весело і звичайно не всерйоз. Я уявляю який контингент мужиків виповзе зі своїх нір претендувати на таку красуню. Треба не пропустити"
"Клас, у тебе легка рука 👍🏻❤️"
"Анфіса, яка ви молодець! Ідея🔥цікаво чи не засоромляться чоловіки?"
"Красуні 🌻Анфіса не робіть більше таку зачіску,так ходять всі ДУРЕПИ з дому2"
"Анфіса,в чорному платті як русалочка)))"
"Переплюнула подружку!"
Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".
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