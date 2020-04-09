Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала новий пікантний наряд в Instagram

На фото Даша позує в червоному платті з пристойним декольте. Волосся у неї в цей раз були зібрані у хвіст. Трегубова стояла біля арки з візерунків. На тлі можна побачити кілька вікон. Кадр вийшов досить світлим. Про це пише Politeka.

"У п'ятницю о 17.00 шостий инстаэфир #дашачитает карантин эдишн, де я читаю вірші, які ви надсилаєте мені.

Костенко, Цвєтаєва, Издык, Полозкова і ще багато прекрасного. Пишіть, які вірші хочете почути в моїх прямих ефірах".

Фанати встигли поставити 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Полозкова «якщо шукати ворога - знаходиш його в будь-якому»", "Ірина Астахова "Тебе хоч там люблять", "Полозкова «це світ замінних»", "Едуард Асадов "Дивачка", "Бернард пише Естер" Полозкової. І ще її ж "... хтось пам'ятає нас разом, заради такого кадру нічого-нічого-нічого не шкода...", "Як завжди - червоний і пристрасний - ваш!!!".

Повідомлялося, що телеведуча і актриса Дарина Трегубова, яка веде пісенний конкурс «Х-фактор», постала перед шанувальниками у мереживній боді.

«Кіно в повний місяць. Божевільний П'єро Годара або Сяйво Кубрика?)» - говориться в повідомленні.

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