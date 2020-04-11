28-річна українська актриса, що здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Папік", Дар'я Петрожицька зізналася, чому у неї скребуть кішки на душі

Знаменитість розкрила правду про розлучення в программі "Зірковий шлях". Даша вийшла заміж за починаючого актора Олексія Петрожицького після року залицянь, але шлюб тривав п'ять років.

За словами Даші, незважаючи на те, що розлучитися - було обопільним рішенням, вона шкодувала багато разів.

"Це було наше спільне рішення, просто якісь обставини, все навалилося. І ми вирішили на той момент, що це буде краще для нас двох. Не знаю, як там у нього, але в мене вже було три рази, коли я пошкодувала. Не можна, але я шкодувала про це. Тому що вже більше 3 років в розлученні, а я не можу знайти свою людину", - поділилася актриса.

Петрожицька розповіла, що після розлучення у неї були стосунки з іншими чоловіками, однак до весілля справа так і не дійшла.

Тим не менш Даша активно зайнялася кар'єрою і крім акторської майстерності пробує себе в ролі співачки, ставши учасницею проекту "Голос країни-10". До речі, вона пройшла всі етапи і добралася до прямих ефірів, потрапивши до команди зіркового тренера Дана Балана.

Раніше ми повідомляли, Петрожицька прокоментувала своє ставлення до карантину. Актриса закликала співгромадян дотримуватися всіх правил: «Я не можу назвати це панікою, але все одно страшно. Страшно, тому що мені не подобається, як деякі люди в Україні відносяться до даної ситуації – якось несерйозно... Якщо моя родина в безпеці, то і я в безпеці. Я не можу назвати це моєю особистою панікою, мені здається, це - здоровий глузд».

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