Засновник групи «Ласкавий Травень», продюсер Андрій Разін вирішив зробити чергове викриття, на цей раз щодо доходів Алли Пугачової, Максима Галкіна, Філіпа Кіркорова та інших зірок

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, артисти ніколи не платять податків.

«Я це спостерігаю вже на протязі 30 років. Якщо прийняти, що наших зірок близько 60-65 осіб і в середньому доход за місяць складає у районі 180000 євро, то можна уявити, які понесе збитки галузь розваг. Це близько 11 млн. 700 тис. євро. Це без урахування корпоративів" - пише Разін.

Також він торкнувся теми, яка зараз хвилює весь шоу-бізнес – відсутність роботи на час карантину.

"Єдине, скажу, як продюсер, що якщо ця ситуація з карантином продовжиться ще півроку, то боюся, що Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін і багато інших будуть продавати свої речі з аукціонів для колекціонерів, тому що жити їм буде скоро не на що. Тим не менш, сподіваємося на краще", - заявив Разін.

Зазначимо, раніше він розповідав, що у російських зірок, зокрема Алли Пугачової, є свої нафтові вишки, від яких вони отримують прибуток. Але чоловік Примадонни Максим Галкін осадив продюсера в іронічній манері.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.