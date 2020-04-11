Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап, показала цікаве фото в Instagram

На фото Мішель позує без одягу і білизни, а образ доповнила вона окулярами і пов'язкою на голові. Прикрила свою природну красу Андраде подушкою, яку обв'язала ременем, щоб прикріпити до тіла, таким чином продовжуючи челендж", який ходить по Інтернету. На тлі можна побачити тільки частково штору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що опублікувала знімок Мішель сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що Відома українська співачка Мішель Андраде показала новий образ в Instagram.

На фото Мішель позує в сонцезахисних окулярах і на підборах. Андраде була в шкіряній куртці з ременем, найімовірніше, який підкреслив талію. Видно, що співачка була в топі, а нижню частину одягу під курткою не видно. Артистка на кадрах виносила сміття.

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На кадрах Мішель позувала в велотреках і короткому смугастому топі. Поруч з нею стояла напарниця в чорному одязі. Вони разом станцювали запальний танець.

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