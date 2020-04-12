43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, показав, як він з дітьми проводить час на карантині

Так, в цей раз гуморист вийшов з дітьми на прогулянку в сад біля свого маєтку в селі Грязь в Московській області, пише Politeka.net.

«Помічники по господарству! Раздуватели листя! Молодці», – каже Максим за кадром, знімаючи на відео в сториз своїх дітей.

Син Галкіна Гаррі ходить по саду з пристроєм, який роздмухує листя на газоні замість того, щоб їх гребти віялом. Ліза ходить у дерев на задньому фоні, зайнята чимось своїм. Зоряний батько вже не знає, чим захопити своїх нащадків на карантині, тому вирішив зайняти їх потрібною справою і попросив допомогти в саду, поки Пугачова відпочиває в домі.

Нагадаємо, що Максим Галкін раніше розчулив новим відео шестирічних двійнят Лізи і Гаррі. На опублікованих кадрах Ліза завзято привітала отця і фанатів зоряної сімейки одразу з двома святами, що випали на 12 квітня, - Вербною неділею і Днем космонавтики.

В кадрі Ліза постала в білих колготках і легкому платті з котиками. Дівчинка прочитала напам'ять привітання з Вербною неділею у віршованій формі, а також розповіла дивовижні факти про значення слова "космонавт" в різних країнах. При цьому дівчинка забавно понівечила назва свята - "День космонавтиков".

"Ось це так... Навіть не знав", – коментує за кадром Галкін.

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