35-річний фіналіст шоу "Танці з зірками" та український скандальний телеведучий Володимир Остапчук у своїй манері привітав фоловерів з Великоднем
В жартівливій манері Остапчук зробив знімок з куличем і жіночою рукою і лаконічним манікюром. Шанувальниці почали коментувати фото і гадати, чия це рука на фото, пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Володимира Остапчука в instagram.
«Христос Воскрес! Світлих думок і любові в серці», – він підписав фото.
Під знімком Володимира Остапчука з анонімної жіночою рукою з'явилися коментарі від шанувальників і хейтеров. Тільки перші привітали у відповідь телеведучого. Інші ж почали міркувати про якість та оздобленні паски на фото.
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«Невже ніхто не запитає чия це рука, хто спік паска Остапчуку, непорядок», «Воістину воскрес. Взаємної любові Вам, щастя і якнайшвидшого закінчення цього марення. Творчий драйв чекає не дочекається Вас», «Соломії, це пасочка», «Хоч у таке свято можна було обійтися без дурь!! Нічого святого...», «Паска називається «зліпила з того, що було», ніякої естетики», – написали злісні коментатори в мережі.
Нагадаємо, що раніше Остапчук насмішив користувачів мережі кулінарними здібностями. Володимир поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких стоїть біля плити на кухні в домашньому одязі і босоніж.
Остапчук показав, як смажить млинці. При чому, якщо спочатку його розпирає гордість за самого себе, то під кінець від неї не залишається і сліду.
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