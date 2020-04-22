36-річна українська співачка Джамала, яка знаходиться зараз в положенні, порадувала фанатів ніжною фотосесією у весняному образі

В цей раз знаменита артистка розповіла під серією світлих кадрів, на яких з'явилася в пастельного відтінку платті, про те, як проходить її друга вагітність і чим вона відрізняється від першої. За словами Джамали, зараз вже є досить багато питань на цю тему, тому вона вирішила відповісти шанувальникам належним чином, передает Polliteka.net.

«Відразу скажу, що по відчуттях друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, ти боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу.

Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Емір-Рахману, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутньої дитини.

Перший раз ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби всі погляди світу спрямовані на тебе 😂 А хтось хоче посперечатися, адже цілий всесвіт всередині тебе? Так, звичайно, не буду заперечувати, є складності: складний перший триместр, токсикоз, останні місяці тривають вічність, відсутність сну і т. д. Але хто про це потім згадає? 😂», - прокоментувала співачка.

Після вона зазначила, що вдруге виявилася готова, стан шкіри і волосся покращився, також іноді є те сухість, то жирність шкіри обличчя. Можна експериментувати з одягом, щоб не відчувати себе важкої. Зовсім необов'язково надягати широке і розкльошені.

«Коли, як не зараз, тебе не упрекнут зайвих кіло, а ти будеш просто богинею ❤️ до Речі, що це за нісенітниця: «покращала буде дівчинка, не змінилася — чекає хлопчика, дівчинки красу забирають, хлопчики — віддають». Припиніть це негайно! Вас читають вагітні! 😂 А вони і так недовірливі!», - з позитивом зазначила зірка.

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