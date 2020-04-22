Співачка Наташа Корольова здивувала яскравим відео з давнім другом - колегою Андрієм Данилком

Як відомо, артистка разом з Андрієм Данилком, відомим на сцені як Вєрка Сердючка, не раз спільно виступала на концертах, дивувала яскравими образами багато років тому і підтримувала зірку на відстані. В цей раз в соціальній мережі Instagram співачка вирішила згадати виступ Андрія в "лихі 90-ті", повідомляє Politeka.net.

«Вау!!! Яка заводна версія «Синіх лебедів» ! Вєрка пече!!! @v_serduchka #наташакоролева #веркасердючка #синиелебеди #90ті», - прокоментувала новий ролик Наташа.

Шанувальники в свою чергу почали відзначати, що були дуже зворушені цим відео, а всі концерти Данилко дуже подобалися їм раніше. Також багато відзначили, що зараз не вистачає пісень Сердючки:

«Люблю не можу його)))», «Наша Віра супер❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Наташка не звинуватить у плагіаті,??? А нова версія прикольна, сподобалася❤️👏👏👏», «Браво Вєрка 👍👍👍👍👍👍Бомба», «Шкода що Данилко більше не бачимо. Класний він, а Вєрка так взагалі незрівнянна!», «Сумуємо за Вєрці Сердючці! Класна була!», «Бомба 💣 👍🏻», «Найкраще виконання цієї пісні!!!!! Браво, браво, браво!!!!🔥🔥🔥🔥».

Раніше Наташа Корольова до невпізнання змінилася заради свого хрещеника. Вона опрацювала свою зовнішність в редакторі і постала з заячими вухами, сердечком на кінчику носа і яскраво-червоними губами. Виконавиця зізналася, що на такий творчий експеримент зважилася тільки заради свого маленького хрещеника. В образі зайця вона прочитала на камеру казку "Теремок", імітуючи голоси різних тварин. Результат дуже сподобався Королевою і вона не проти повторити виступ.

"Мене вмовляють всі мої друзі, у яких є маленькі діти!!! Мені дуже цікаво дізнатися думку у Вас, шановні передплатники - якщо у вас є маленькі діти або онуки, увімкніть їм на моєму YouTube каналі казку «Рукавичка». Мені важливо знати, як реагують діти: їм подобається або дуже подобається)))?", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

Як повідомляла Politeka, Королева знайшла несподівану заміну Тарзану і вразила вульгарним фото.

Також Politeka писала, що син Королевою пустився у всі тяжкі з відомою красунею за батьківські гроші