Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається в супер-міні під час прибирання
Як відомо, після введення карантину зірка самоізолювалася з близькими, однак без діла вона вдома не сидить. Артистка вирішила активно вести свій профіль у соціальній мережі, розповідати про харчування і створювати гумористичні видосики. Цього разу Леся представила незвичайний ролик, в якому станцювала під свою нову пісню, пише Politeka.
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Так, зірка влаштувала жартівливу прибирання під пісню, яку створила спільно з українською групою Patsyki z Franeka англомовний трек #Stayathome в підтримку всім, хто дотримується карантину, і тим, хто вже втомився від нього.
У ролику телеведуча блиснула доволньо худий фігурою в міні-сукні яскраво-червоного відтінку, яким чимало заінтригувала мережу.
«Два тижні тому хлопці з групи PZF запропонували мені колаборацію. Ідея сподобалася, і я погодилася. Ми з ними за дві години дистанційно записали пісню. Українцям треба триматися і не здаватися! Як би нам не було важко і сумно. #Stayathome — це має бути позиція кожного відповідального громадянина нашої країни», — розповіла Никитюк.
Раніше відома українська телеведуча Леся Нікітюк приєдналася до модного челенджу і показала себе без одягу.
Артистка вирішила показати себе в природному вигляді в рамках спеціального челлендж, під час якого зірки залишаються без одягу і білизни, але прикривають головне однієї лише подушкою.
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