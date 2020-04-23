Відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий ніжний образ
На фото Анфіса позує в ліжку, прикрившись ковдрою. Можна побачити, що Чехова зовсім без одягу, а поруч сидить її домашній улюбленець - собака. Телеведуча задерла ноги і поклала їх на спинку ліжка. Поруч на тумбочці можна побачити квіти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Подивилася сьогодні відео Яни Рудковської, де вона дефілює загорнута в пледи від відомих брендів.
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І подумалося мені, що я зовсім не страждаю брендоманією
по суті, мені все одно що за бренд виробник речі, але мені вкрай важлива якість тканини, фурнітури і пошиття!", - написала Чехова.
Фанати встигли поставити майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Від брендового Рудковської нудить", "Спинка ліжка інша, дуже подобалася попередня, хоча і ця не поступається", "Абсолютно з Вами згодна, Анфіса. Це така маячня - оцінювати людину по бирки та ярликами на його речах".
Повідомлялося, що російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала фанатів і блиснула перед ними формами після схуднення.
«Схудла Анфіса Чехова продемонструвала шикарний бюст», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Чехова позує в нарядах з вирізом, а також купальнику, демонструючи розкішні форми на камеру.
Нагадаємо, Анфіса Чехова в шовках показав, чим зводить з розуму чоловіків на своїй кухні
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Також Politeka писала, що Анфіса Чехова без сорому задерла ноги заради гарячого фото прямо на підвіконні