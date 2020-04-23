Минулого тижня 56-річний Джонні Депп зареєструвався в Instagram

За словами артиста, у соцмережах він хоче спілкуватися з шанувальниками, адже він підтримує режим самоізоляції, пише Politeka.net.

Новина про те, що Джонні Депп з'явився у Інстаграм підірвала мережу. Зокрема, шоумен Гарік Харламов, у якого дружина актриса Христина Асмус, закликав своїх підписників "привітати" Деппа "як ми вміємо".

Російський актор запропонував підписникам перейти на сторінку Деппа і написати під його постами один-єдиний коментар: "Є*****- горобчики, Джонні, ти?".



За такий вчинок відомий блогер Олена Міро розкритикувала резидента Comedy Club Гарика Харламова, назвавши його «дебілом».

Миро повідомила, що дуже хотіла дізнатися адекватну реакцію артиста, думаючи, що насправді він грає роль.

«Веде себе, як дебіл? Ну, думаю, може у нього образ такий?Але ні, помилилася, це — не образ, він натуральний дебіл і жарти у нього для дебілів», — написала у своєму Telegram-каналі публіцист.

Нагадаємо, дружина Харламова опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з помітно округленими формами в розтягнутій сірій футболці.

Варто відзначити, фанати Христини і Гаріка вже давно чекають новин про поповнення в сім'ї, проте поки говорити про це рано.

"Довго не хотіла говорити. Боялася наврочити 🤷🏼‍♀️ Викладала старі фотки. Але так не терпілося поділитися радісною новиною... Навіть не знаю з чого почати... Я така щаслива!", - написала Асмус.

Нагадаємо також, що Христина Асмус позувала на камеру з квітами і з білою речовиною на обличчі. Швидше за все – це торт, в який «вмочили» зірку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

Нагадаємо, мокра Асмус у ванній запаморочила голову Тарзана: "Королева не пробачить".

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