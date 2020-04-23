Минулого тижня 56-річний Джонні Депп зареєструвався в Instagram
За словами артиста, у соцмережах він хоче спілкуватися з шанувальниками, адже він підтримує режим самоізоляції, пише Politeka.net.
Новина про те, що Джонні Депп з'явився у Інстаграм підірвала мережу. Зокрема, шоумен Гарік Харламов, у якого дружина актриса Христина Асмус, закликав своїх підписників "привітати" Деппа "як ми вміємо".
Російський актор запропонував підписникам перейти на сторінку Деппа і написати під його постами один-єдиний коментар: "Є*****- горобчики, Джонні, ти?".
За такий вчинок відомий блогер Олена Міро розкритикувала резидента Comedy Club Гарика Харламова, назвавши його «дебілом».
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Миро повідомила, що дуже хотіла дізнатися адекватну реакцію артиста, думаючи, що насправді він грає роль.
«Веде себе, як дебіл? Ну, думаю, може у нього образ такий?Але ні, помилилася, це — не образ, він натуральний дебіл і жарти у нього для дебілів», — написала у своєму Telegram-каналі публіцист.
Нагадаємо, дружина Харламова опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з помітно округленими формами в розтягнутій сірій футболці.
Варто відзначити, фанати Христини і Гаріка вже давно чекають новин про поповнення в сім'ї, проте поки говорити про це рано.
"Довго не хотіла говорити. Боялася наврочити 🤷🏼♀️ Викладала старі фотки. Але так не терпілося поділитися радісною новиною... Навіть не знаю з чого почати... Я така щаслива!", - написала Асмус.
Нагадаємо також, що Христина Асмус позувала на камеру з квітами і з білою речовиною на обличчі. Швидше за все – це торт, в який «вмочили» зірку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.
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