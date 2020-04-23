Відома співачка Аліна Гросу відверто розповіла про свою вагітність, згадавши про скандал на перше квітня

Як відомо, артистка зізналася у своєму цікавому положенні вельми символічно - на перше квітня, в день Дурня. Тому багато хто сприйняв заяву зірки, як черговий жарт. Тим не менш співачка вирішила прокоментувати ситуацію, що склалася в програмі «Зірковий шлях», повідомляє Politeka.

Так, в інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

До цього Аліна прокоментувала життя на карантині:

"Нехай цей пост буде всім нам на допомогу «як пережити і зміцнити відносини на карантині»))) радьте😉 Я почну перша, під час карантину можна заново пізнати людину і ще раз закохатися🙌🏼 більше розмовляйте, не проводите багато часу в гаджетах, будьте терплячіші, влаштовуйте другій половині справжні романтичні вечері і побачення (так, на території квартири) :) прям при повному параді, з укладанням, макіяжем і красивим платтям/костюмом, спробуйте поглянути на людину по-новому, на відносини по-новому, як ніби ви щойно познайомилися ))

Не хвилюйтеся, і пристрасть нахлине новою хвилею, і почуття освежатся🤪 а ще будьте завжди красивими🙌🏼 нехай іноді складно встигати слідкувати за дітворою, і прибирати, і готувати (багато скажуть, мені легко говорити, так як діток у мене своїх ще немає) але в будь-якому випадку, чоловіки люблять очима», - написала Аліна під новим роликом.

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