Знаменита українська співачка Анна Седокова здивувала недбалим виглядом у вільному костюмі лавандового кольору

Артистка з'явилася перед дзеркалом в незвичайному вільному костюмі власного дизайну, під яким вирішила приховати всю свою фігуру. А підпису під новим кадром Ганна заговорила про те, як планує привертати увагу коханого і займатися бізнесом одночасно, не втрачаючи ні одного, ні іншого, пише Рoliteka.net.

«У жінці повинно бути прекрасно все. І тіло, і розум, і власний банківський рахунок. Як заробляти гроші і не втратити сім'ї? Як не стати мужиком з яйцями в світі бізнесу. Фінанси і планування. Маркетинг, технології та управління вдень, а ввечері улюблена психологія.

Ось така програма прямих ефірів у мене на наступний тиждень. Будемо говорити з фахівцями, яким довіряю особисто я. Додамо в нашу карантинну життя трохи освіти?

#ЗАВТРА , о 16.00, поговоримо з гуру технологій про Instagram і інструментах на нього впливу 😈 А в 21.00 поговоримо з моєю подругою, психологом і просто найкрутішою жінкою в світі - Машею Лопатовой засновницею @domokhozi ❤️

Поговоримо про самооцінці, чому вона у нас низька і що ж з цим робити. Поговоримо про що, а ви хочете задати питання? І мені потрібно назва наших зустрічей. І хештег. Як же ми їх назвемо? Є варіанти?», - написала під новим фото артистка.

До цього зірка розповіла про інтимне життя, а також про досвід з дівчатами, отриманими в ліжку. Так, під час бесіди з репером Kyivstoner вона заговорила про сокровенне: несподівано розкрила подробиці інтимного життя .

«У мене був жахливий інтим втрьох, якщо чесно. Це було кілька разів. Я клянуся, що у мене ніколи не було інтиму, коли два хлопці і одна дівчина. Мені здається, це не дуже правильно, якась фігня. Вважаю, красиво, коли три жінки разом. І це у мене було в період «ВІА Гри»», - розкрила всі карти зірка.

При цьому вона також розповіла, що хоча це і був досвід, він вийшов не зовсім вдалим: «Проблема інтиму втрьох в тому, що ти як жінка не встигаєш відразу і туди і туди. Я ж відмінниця! Тому повинна і там відпрацювати добре, і там. Я взагалі люблю традиційну позу», - зізналася зірка.

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