Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як проводить час вдома разом з дочкою

Співачка перебуває в ізоляції разом з молодшою дочкою та чоловіком Костянтином меладзе ось вже кілька тижнів. Незважаючи на те, що зірка не сумує, проводить прямі ефіри, тренується разом з тренером з онлайн-чату, Віра продовжує нудьгувати на карантині. За словами зірки, вона сподівається на якнайшвидше його завершення і вже хоче подорожувати, пише Рoliteka.net.

Щоб підняти настрій шанувальникам, співачка виставила невелике відео, на якому вона сама не з'явилася, а лише представила яскраво-рожевий валізу. Його вона нібито зібрала, щоб відправитися в подорож - це може прискорити процес виходу з карантину, за законсу всім відомої "підлості".

Співачка трохи почекала, а потім показала, як з того самого валізи вистрибнула її молодша дочка підросла. Віра посміялася, що все її багатство помістилися в одну валізу - шанувальники тут же відреагували і написали сотні коментарів.

«Як ви думаєте, якщо зібрати валізу, карантин швидше закінчиться? 😉💓», - підписала артистка новий ролик.

Ось що пишуть користувачі:

«Яка вона класна!😍😁», «😁 Варто спробувати», «найцінніше😍😍😍», «Яка вона у вас чарівна!!! Просто дівчинка-свято!!!🔆🔆🔆», «Валізу з сюрпризом», «Головне спробувати», «З дітками весело!!!😁👍👍👍», «Однозначно!))))», «З твоїм валізою і карантин закінчиться», «Хотілося б вірити😍прикольнинько😂😂», «Дорогоцінний валізу😊».

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

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